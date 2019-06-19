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Serinlemek için göle giren askerden acı haber!

Vatani görevini yaparken izne geldiği Elazığ’da serinlemek için göle giren 20 yaşındaki Mustafa Daş’ın cesedi bulundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:58
Serinlemek için göle giren askerden acı haber!

Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne girdikten sonra kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı. 

Vatani görevini yaparken izinli olarak geldiği memleketinde dün Teke Deresi mevkisinde serinlemek için Murat Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Mustafa Taş'ın (20) cesedi, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta taşlar arasına sıkışmış vaziyette vatandaşlar tarafından bulundu. 

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Taş'ın cesedi, Palu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

Mustafa Taş, vatani görevini yaparken izinli olarak geldiği memleketinde, dün 2 kardeşi ve arkadaşlarıyla Teke Deresi mevkisinde serinlemek için Murat Nehri'ne girmişti. Kardeşlerinden biriyle nehrin karşı tarafına geçmeye çalışan Taş, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, Taş'ın bulunması için vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:58
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