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Yerel Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
Yerel

Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Yeniakit Publisher
2024-06-19 15:41:00 -
Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Arkadaşlarıyla birlikte Manavgat'a gezmeye gelen 30 yaşındaki Ramazan Pekdurmaz, serinlemek için girdiği Manavgat Irmağında boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da ikamet etmekte olan Ramazan Pekdurmaz bayram tatilinde arkadaşlarıyla beraber Manavgat a gezmeye geldi.

Dün akşam saatlerinde Ulukapı Mahallesi'nde Çakıl olarak bilinen Gökmenli mevkiinde arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren Ramazan Pekdurmaz (30) akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Ramazan Pekdurmaz'ın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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