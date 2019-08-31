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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren yaşlı adam dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:02
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren yaşlı adam dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.


Olay, saat 10.30 sıralarında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken bölgesinde bulunan ‘Pembe Kayalar’ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesinden gelen Mehmet Sağlam (71) ve Ahmet Yılmaz (42) denize girdi. Bir anda dalgalara kapılana Sağlam ve Yılmaz’ı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından Sağlam ve Yılmaz denizden çıkartıldı.


Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Sağlam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlam’ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:02
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