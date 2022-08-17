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Yerel Serinlemek için denize giren yaşlı kadın hayatını kaybetti
Yerel

Serinlemek için denize giren yaşlı kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sahilde serinlemek için denize giren yaşlı kadın boğularak yaşamını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 18:37:00 -
Serinlemek için denize giren yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay, Oba Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 67 yaşındaki F.H. isimli kadın serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz durduğu fark edilen kadın, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.H. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. F.H. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

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