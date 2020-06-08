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Aktüel

Serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Mardin’in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Karasu Çayı’na serinlemek için giren bir genç, boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 20:05:07 -
Serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Mardin’in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Karasu Çayı’na serinlemek için giren bir genç, boğularak hayatını kaybetti.


Olay, öğleden sonra Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Karasu Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla Karasu Çayı’na giden 21 yaşındaki Musa Atuğ isimli genç, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gencin, suya batarak boğulduğu öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Atuğ’a müdahale eden sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Şüpheli olarak görülen boğulma olayıyla ilgili savcılık geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

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