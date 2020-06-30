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Aktüel

Serinlemek için Aras Nehrin'e giren gencin cesedi bulundu

Kars'ta serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılan Azat Şafak'ın cesedi suyun 4 metre altından çıkartıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 09:45:21 -
Serinlemek için Aras Nehrin'e giren gencin cesedi bulundu

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Serinlemek için dün girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılan ve arama çalışmaları başlatılan 16 yaşındaki Azat Şafak'ın cesedi suyun 4 metre altında bulundu.

Şafak'ın nehirde kaybolmasının ardından başlatılan çalışmalara bugün Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel eğitimli "kurbağa adamlar" da katıldı.

Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine destek amacıyla gelen kurbağa adamlar yaptıkları dalışların ardından Şafak'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Şafak'ın cesedinin sudan çıkartılışı sırasında olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.

Ceset otopsisi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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