Serik'te uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Muhittin Böcek ile oğlu şüpheliler arasında

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen ve 20 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu ve fuhuş operasyonuna ilişkin detaylar ortaya çıktı. Şüpheliler arasında Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yanı sıra eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm, otomotiv, inşaat ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının da bulunduğu belirtildi.

Otel ve teknelerde uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyon iddiası

Soruşturma dosyasında birbiriyle kesişen birden fazla olay zinciri bulunduğu, otel ve teknelerde uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Şüphelilerden kan, idrar ve saç örneği alınacak

Şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla kan, idrar ve saç örneklerinin alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekleri belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada ise 'Hırsızlık ve dolandırıcılık' suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Cemre B.'nin de yakalandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamındaki beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanması, uyuşturucu maddelerin kimler tarafından temin edildiğinin belirlenmesi, fuhuş amaçlı organizasyonları düzenleyen veya aracılık eden kişilerin tespiti ve şüpheliler arasındaki bağlantıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemlerin devam ettiği ifade edildi.