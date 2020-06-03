Serik’te karantina süresi uzatıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan karantina uygulaması 1 hafta daha uzatıldı.

İlçede Korona virüs testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez mahallesinde 15 sokakta, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulaması 11 Haziran Perşembe günü saat 00.00’a kadar uzatıldı.

22 Mayıs itibariyle 14 gün karantinaya alınan bölgede daha önce test sonucu pozitif çıkan kişiler ile onlarla yakın temasta bulunanların ikamet ettiği aynı mahalledeki 3 evin gece yarısı itibarıyla karantinaya alınması kararlaştırılmıştı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir hafta daha uzatılan karantina uygulaması sonrası, polis ve zabıta ekipleri, karantinada bulunan sokakların giriş ve çıkışların güvenliğini, vefa sosyal destek grupları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.