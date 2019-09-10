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Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırıya 3 tutuklama

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın evine pompalı tüfekle ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

10 Eylül 2019 Salı 00:15
Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırıya 3 tutuklama

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın evine pompalı tüfekle ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı belirlenen 4adet ev tüfeği ele geçirildi.


Olay 6 Eylül tarihinde Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafındansaat 01.00 sıralarında otomobilden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın evine pompalı tüfekle 11 el ateş açıldı. Saldırı sırasında evde olan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, olaydan şans eseriyara almadan kurtuldu. Başkan Aputkan’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Başkan Aputkan’ın ve ailesinin yaşadığı evinin dış kapısı vepencerelerde 72 saçma deliği bulunduğu tespit edildi.


Olayla ilgili olarak Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlıya "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeni İle Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs-Birden Fazla Kişi İle Tehdit " kapsamında soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafındanmüşterek yürütülen araştırma neticesinde 4 şüpheligözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.D., H.Y.ve H.H.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli A.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 00:15
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