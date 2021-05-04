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Spor Serie A'da Parma küme düştü
Spor

Serie A'da Parma küme düştü

Parma, Torino'ya 1-0 yenilerek İtalya Ligi'ne (Serie A) veda etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 06:06:00 -
Serie A'da Parma küme düştü

İtalya Ligi'nde Torino, Parma'yı konuk etti. Mücadelenin kazananı, Vojvoda'nın 63. dakikada attığı gol ve 1-0'lık skorla Torino oldu.

Bu sonuçla 34 puana ulaşan Torino, alt sıralardaki mücadelesinde rahat bir nefes alırken, 20 puanda kalan Parma ise matematiksel olarak tüm şansını tüketti ve küme düştü.

İtalya'nın köklü ekibi, böylelikle Crotone'nin ardından ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Parma, bu sezon sadece Hellas Verona, Genoa ve Roma'yı mağlup edebilmişti.

Bir zamanlar Parma

Tarihinde 3 defa İtalya Kupasını kazanan aynı zamanda 1994-1995 ve 1998-1999 yıllarında UEFA Kupasını kazanan Parma, İtalya Serie A'nın 2020-2021 sezonunda küme düştü.

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