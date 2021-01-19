Serie A'da Milan, Cagliari engelini aştı
Milan, Cagliari deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılırken zaferi getiren golleri Zlatan Ibrahimovic kaydetti.
Serie A'da lider Milan, Cagliari'yi konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, ligin alt sıralarında yer alan rakibini 2-0 mağlup ederken goller 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'ten geldi.
7. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Ibrahimovic, 52. dakikada skoru belirleyen isim oldu.
Hakan Çalhanoğlu, coronavirüs testi pozitif çıktığı için mücadelede forma giymedi.
Milan bu galibiyetle puanını 43'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Cagliari ise 14 puanla 17. sırada yer alıyor.