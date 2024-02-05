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Spor Serie A'da Inter hata yapmadı
Spor

Serie A'da Inter hata yapmadı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 01:10:00 -
Serie A'da Inter hata yapmadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Inter, sahasında Juventus'u 1-0'lık skorla yenerek hata yapmadı.

İtalya derbisi olarak adlandırılan karşılaşmada Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladığı Juventus'u 37. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı golle mağlup etti.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu mücadelenin tamamında, Juventus'ta Kenan Yıldız ise 66 dakika görev aldı.

Üst üste 4. galibiyetini alan Inter, 57 puana ulaştı ve maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü. Ligde 17 hafta sonra yenilerek ikinci mağlubiyetini yaşayan Juventus ise 53 puanla ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Kaynak: AA
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