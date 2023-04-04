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Spor Serie A'da çok güzel hareket! Helal olsun sana...
Spor

Serie A'da çok güzel hareket! Helal olsun sana...

Yeniakit Publisher
2023-04-04 10:39:00 -
Serie A'da çok güzel hareket! Helal olsun sana...

Serie A'da dün oynanan Inter-Fiorentina maçında Luca Ranieri çok güzel bir harekete imza attı. Ranieri takım arkadaşı Sofyan Amrabat orucunu açsın diye sakatlık numarası yaptı. Faslı oyuncu oyunun durduğu anda içecek ve meyve ile iftarını yaptı.

Serie A'da dün oynanan Inter-Fiorentina maçında Luca Ranieri çok güzel bir harekete imza attı. Ranieri takım arkadaşı Sofyan Amrabat orucunu açsın diye sakatlık numarası yaptı. Faslı oyuncu oyunun durduğu anda içecek ve meyve ile iftarını yaptı.

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Fiorentina deplasmanda Inter'i 1-0 yendi. Mor-beyazlı ekip ligde üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 40 yaptı.

Karşılaşmanın son anları maça damga vurdu. Tgrthaber'e göre; Fiorentinalı Luca Ranieri sakatlık nedeniyle kendini bir anda yere bıraktı.

İtalyan oyuncunun yerde kalmasıyla oyun durdu ve takım arkadaşı Sofyan Amrabat bu arayı fırsat bilerek su içip, muz yiyerek iftarını yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Amrabat'ın orucunu açmasına fırsat sağlayan İtalyan oyuncuya sosyal medyada gündem olurken binlerce tebrik mesajı yağdı.
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