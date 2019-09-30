Seri katil Prens

Tahsin Han

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın muhaliflerini ortadan kaldırma operasyonu sürüyor... İstanbul’da gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürten Prens bin Selman’ın babası olan Kral Selman bin Abdulaziz’in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım’ı da arkadaşı Memduh Al Ali’ye öldürttü.

Suudi resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, Fağım’ın, önceki akşam arkadaşı Turki es-Sebti’yi Cidde’deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ali’nin ateş açması sonucu Fağım, Sebti ve Filipinli bir işçinin yaralandığı ifade edilirken, Fağım’ın tedavi için kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı kaydedildi.

Haberde kendisini yakalamak isteyen güvenlik güçleriyle çatışan Al Ali’nin de öldürüldüğü belirtildi.

Kaşıkçı gibi öldürüldü

Suudi yönetimi infazı bu şekilde duyururken prense muhalif yurtdışındaki isimler, olayın bir cinayet olduğunu belirtti. Suudi muhalif Muhammed El Masari, infaz sonrası mayıs ayında Tümgeneral Fağım’ı Prens bin Selman’a karşı kendisini koruması tavsiyesinde bulunduğu tweetini yeniden yayınladı ve “Ben ülkeden kaçması gerektiğini söylemiştim” diyerek prensin suikastte parmağı olduğunu belirtti.

Masari, Kaşıkçı cinayetinde yönetim içinden aldığı gizli bilgileri paylaşarak, Prens Selman’ın olaydaki rolünü ortaya çıkaran isimlerdendi.

Masari gibi Suudi bir çok isim de Kral Selman’ın koruması Fağım’ın prens tarafından katledildiğini ve katilin de hemen öldürülerek susturulduğunu açıkladı ve “Cemal Kaşıkçı cinayetindeki gibi yine sır perdesi indi. Katil neden yakalanmadı ve öldürüldü. Çünkü yaşasa gerçekler ortaya çıkacaktı” diyerek prense tepki gösterdi.

-Prens bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetinde bilgi sızdırdığını düşündüğü babası Kral Selman bin Abdulaziz’in yakın koruması Fağım’ı (solda) öldürtürken olay “Arkadaş tartışması” olarak duyuruldu.