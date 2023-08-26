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Gündem Seri ihaleci firma şimdi de Mersin’de
Gündem

Seri ihaleci firma şimdi de Mersin’de

Yeniakit Publisher
2023-08-26 10:52:00 -
Seri ihaleci firma şimdi de Mersin’de

Aralarında Didim, Çankaya, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Adalar,Bakırköy ve Çanakkale belediyelerinin de olduğu çok sayıda CHP’li belediyeden sembolik indirimlerle kaptığı adrese teslim ballı ihalelerle gündeme gelen Altaş firması şimdi de kapağı Mersin’e attı.

ADEM YILMAZ  İSTANBUL

Ortakları arasında CHP İstanbul İl yöneticisi İlhan Koç’un kardeşi Yılmaz Koç’un olduğu Altaş Yapı Sanayi ve Temizlik şirketinin, CHP’li Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesinden 5 ayda 3 adet araç kiralama ihalesi aldığı ortaya çıktı. Belediye iştiraki İmar ve İnşaat A.Ş. tarafından gerçekleşen ‘sadece idarece yeterliliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılmasına imkân sağlayan’ maddesinin işletilerek, göstermelik indirimle yandaş firmaya peşkeş çekildiği öğrenildi. İşte Altaş firmasının Mersin’den aldığı 75 milyon liralık seri ihaleler:

31 Mart 2023’te gerçekleşen ihalede 37 milyon 94 bin 680 liraya Altaş’a paslandı.

26 Haziran 2023’teki ihale, 18 milyon 989 bin 910 liraya yine aynı firmaya verildi.

Bir ay sonra gerçekleşen ve 01 Ağustos 2023- 31 Ağustos 2023 tarihleri arasını kapsayan ‘Sürücüsüz Araç Kiralama’ ihalesi, 3 firmanın teklif vermesine rağmen yine 18 milyon 989 bin 910 lira bedelle Altaş’a gitti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altaş’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun Ataşehir Buz Rezidans’taki lüks dairesinin parasını da karşıladığı ileri sürülmüştü.

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Yorumlar

HAİNLER KEFERELER GAVURLAR haramzadeler mi

Ne var bunda ki hep bu kafa aynı kafa, ama hiçbir şey olmaz burası Türkiye... bizim cenah hala uyusun onlar başa gelirse, anamızdan doğduğumuza pişman edecekler. Hani kimse bişey yapamaz herşey kitabına uymuş, minareyi çalan kılıfını bulur. Ey Müslümanlar artık uyan ve kendine gel...
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