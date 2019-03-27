0553 313 94 23

Serhat Tutumluer kimdir kaç yaşında nereli? | Serhat Tutumluer biyografi

Serhat Tutumluer, 1972 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Tersine Akan Nehir dizisi ile geçen Serhat Tutumluer hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Serhat Tutumluer nereli? Serhat Tutumluer kaç yaşında? Serhat Tutumluer hangi filmlerde rol aldı? Serhat Tutumluer hangi dizilerde oynadı?

27 Mart 2019 Çarşamba 16:01
Serhat Tutumluer kimdir kaç yaşında nereli? | Serhat Tutumluer biyografi

Serhat Tutumluer, 1972 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Tersine Akan Nehir dizisi ile geçen Serhat Tutumluer hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Serhat Tutumluer nereli? Serhat Tutumluer kaç yaşında? Serhat Tutumluer hangi filmlerde rol aldı? Serhat Tutumluer hangi dizilerde oynadı?

Serhat Tutumluer kimdir?

Serhat Tutumluer, 29 Haziran 1972 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim almaya başlayan Serhat Tutumluer, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır.

Televizyon karşısına ilk kez 1996'da Tersine Akan Nehir ile geçen Serhat Tutumluer, 1995–1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosunda çalışmalar yapmıştır. 1997 tarihinden günümüze değin çalışmalarına Kocaeli Şehir Tiyatrolarında devam etmektedir. Yine İstanbul'da kurucuları arasında bulunduğu Talimhane Tiyatrosunda birçok tiyatro oyununda yer almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Hazar karakterine hayat veren Serhat Tutumluer, 1.85 metre boyunda, 82 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri:

2008 – 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
2009 – 14. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Devrim Arabaları (Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Selçuk Yöntem, Halit Ergenç, Altan Gördüm ve Onur Ünsal ile beraber)

Serhat Tutumluer'in rol aldığı filmler:

– Yeraltı (Cevat)(2012)
– Siyah Beyaz (Ayten'in Sevgilisi) (2009)
– Kıskanmak (Halit) (2009)
– Devrim Arabaları (İsmet) (2008)
– Ara (2007)
– Cenneti Beklerken (Nakkaş Eflatun) (2005)
– Büyü (Tarık) (2004)

Serhat Tutumluer'in rol aldığı diziler:

– Hercai (Hazar) (2019)
– Bir Umut Yeter (Kenan) (2018)
– Vatanım Sensin (Kosta) (2017)
– Oyunbozan (Mahir) (2016)
– Filinta (Boris Zaharyas) (2014-2015)
– Umutsuz Ev Kadınları (Sinan) (2011-2014)
– Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Metin) (2010)
– Kül ve Ateş (Ömer) (2009)
– Ay Işığı (Kemal) (2008)
– Ezo Gelin (Kadim) (2007)
– Erkekler Ağlamaz (Murat) (2006)
– Esir Kalpler (Demir) (2006)
– Sahra (Mithat) (2004)
– Kasırga İnsanları (Alphan) (2004)
– Çaylak (Asım) (2003)
– Tersine Akan Nehir (1995-1996)

Serhat Tutumluer'in rol aldığı tiyatro oyunları:

– Yastık Adam
– Kız Tavlama Sanatı – Talimhane Tiyatrosu
– Oyunun Oyunu – İstanbul BKM
– Bir Sevda Türküsü – (Ankara Devlet Tiyatrosu
– Budala – Ankara Devlet Tiyatrosu
– Giordano Bruno – Ankara Devlet Tiyatrosu
– Küçük Nasrettin – Kukla Oyunu – Ankara Devlet Tiyatrosu Aşk Delisi – Aksanat
– Bir de Yolluk – Aksanat
– Küller Küllere – Aksanat
– Hamlet – İzmit Şehir Tiyatrosu
– Sokağa Çıkma Yasağı – İzmit Şehir Tiyatrosu
– Hakimiyet-i Milliye Aşevi – İzmit Şehir Tiyatrosu
– Nasrettin Hoca – İzmit Şehir Tiyatrosu
– Kuvayi Milliye Destanı – Kukla Oyunu – İzmit Şehir Tiyatrosu
– Üç Kuruşluk Opera – İzmit Şehir Tiyatrosu
– Karar Kimin – İzmit Şehir Tiyatrosu
– İsli Sisli Pis Puslu – İzmit Şehir Tiyatrosu
– Bahar Noktası – İzmit Şehir Tiyatrosu
– Şahmeran Hikayesi – Gölge Kukla Oyunu -İzmit Şehir Tiyatrosu
– Cimri – İzmit Şehir Tiyatrosu
– Yedi Cüceler ve Dev – Eskişehir – Çocuk Oyunu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:01
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. Ankara
  5. Serhat Tutumluer
  6. Serhat Tutumluer kimdir
  7. Serhat Tutumluer kaç yaşında
  8. Serhat Tutumluer nereli
  9. Serhat Tutumluer filnografi
  10. Serhat Tutumluer hangi dizilerde oynadı
  11. Serhat Tutumluer hangi filmlerde oynadı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının kilogramı 230 bin 600 liraya geriledi
    1. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    2. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    3. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11..
    4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    5. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    6. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    7. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    8. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    9. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    10. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    11. Meral Akşener Sakarya’da
    12. Yüzüğünü öptürmeyen Papa sosyal..
    13. Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında..
    14. "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi..
    15. İstanbul'da şaşkınlık yaratan kaza!
    16. Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen..
    17. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
    18. Denizli'de okullar 2 gün tatil edildi
    19. 2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    20. İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu
    21. Başkan Sertoğlu, personeli ile..
    22. ABD'li şarkıcı Della Miles down..
    23. Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
    24. ESOGÜ’de ’Seçki’ başlıklı sergi
    25. Kütüphane Haftası’na ’okuma’..
    26. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye..
    27. Göztepeli futbolcular depremzede..
    28. CHP'li başkandan skandal! 3 yıl depoda..
    29. ESOGÜ Hastanesi’nde epilepsi..
    30. New York borsası yükselişle açıldı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek