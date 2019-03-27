Serhat Tutumluer kimdir kaç yaşında nereli? | Serhat Tutumluer biyografi

Serhat Tutumluer, 1972 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Tersine Akan Nehir dizisi ile geçen Serhat Tutumluer hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Serhat Tutumluer nereli? Serhat Tutumluer kaç yaşında? Serhat Tutumluer hangi filmlerde rol aldı? Serhat Tutumluer hangi dizilerde oynadı?

Serhat Tutumluer kimdir?

Serhat Tutumluer, 29 Haziran 1972 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim almaya başlayan Serhat Tutumluer, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır.

Televizyon karşısına ilk kez 1996'da Tersine Akan Nehir ile geçen Serhat Tutumluer, 1995–1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosunda çalışmalar yapmıştır. 1997 tarihinden günümüze değin çalışmalarına Kocaeli Şehir Tiyatrolarında devam etmektedir. Yine İstanbul'da kurucuları arasında bulunduğu Talimhane Tiyatrosunda birçok tiyatro oyununda yer almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Hazar karakterine hayat veren Serhat Tutumluer, 1.85 metre boyunda, 82 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri:

2008 – 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2009 – 14. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Devrim Arabaları (Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Selçuk Yöntem, Halit Ergenç, Altan Gördüm ve Onur Ünsal ile beraber)

Serhat Tutumluer'in rol aldığı filmler:

– Yeraltı (Cevat)(2012)

– Siyah Beyaz (Ayten'in Sevgilisi) (2009)

– Kıskanmak (Halit) (2009)

– Devrim Arabaları (İsmet) (2008)

– Ara (2007)

– Cenneti Beklerken (Nakkaş Eflatun) (2005)

– Büyü (Tarık) (2004)

Serhat Tutumluer'in rol aldığı diziler:

– Hercai (Hazar) (2019)

– Bir Umut Yeter (Kenan) (2018)

– Vatanım Sensin (Kosta) (2017)

– Oyunbozan (Mahir) (2016)

– Filinta (Boris Zaharyas) (2014-2015)

– Umutsuz Ev Kadınları (Sinan) (2011-2014)

– Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Metin) (2010)

– Kül ve Ateş (Ömer) (2009)

– Ay Işığı (Kemal) (2008)

– Ezo Gelin (Kadim) (2007)

– Erkekler Ağlamaz (Murat) (2006)

– Esir Kalpler (Demir) (2006)

– Sahra (Mithat) (2004)

– Kasırga İnsanları (Alphan) (2004)

– Çaylak (Asım) (2003)

– Tersine Akan Nehir (1995-1996)

Serhat Tutumluer'in rol aldığı tiyatro oyunları:

– Yastık Adam

– Kız Tavlama Sanatı – Talimhane Tiyatrosu

– Oyunun Oyunu – İstanbul BKM

– Bir Sevda Türküsü – (Ankara Devlet Tiyatrosu

– Budala – Ankara Devlet Tiyatrosu

– Giordano Bruno – Ankara Devlet Tiyatrosu

– Küçük Nasrettin – Kukla Oyunu – Ankara Devlet Tiyatrosu Aşk Delisi – Aksanat

– Bir de Yolluk – Aksanat

– Küller Küllere – Aksanat

– Hamlet – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Sokağa Çıkma Yasağı – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Hakimiyet-i Milliye Aşevi – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Nasrettin Hoca – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Kuvayi Milliye Destanı – Kukla Oyunu – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Üç Kuruşluk Opera – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Karar Kimin – İzmit Şehir Tiyatrosu

– İsli Sisli Pis Puslu – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Bahar Noktası – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Şahmeran Hikayesi – Gölge Kukla Oyunu -İzmit Şehir Tiyatrosu

– Cimri – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Yedi Cüceler ve Dev – Eskişehir – Çocuk Oyunu