Serhat Kahraman, Kocasinan Ülküspor ile anlaştı Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor, geçtiğimiz sezon Kayseri Sağlıkspor forması giyen orta saha oyuncusu Serhat Kahraman’ı transfer etti.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor, geçtiğimiz sezon Kayseri Sağlıkspor forması giyen orta saha oyuncusu Serhat Kahraman’ı transfer etti.

2019-2020 sezonunda Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de iddialı bir kadro ile sezona başlayacak olan Kocasinan Ülküspor, transferde hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz sezon Sağlıkspor forması altında şampiyon yaşayan Serhat Kahraman yeni sezonda Kocasinan Ülküspor forması giyecek.

1993 doğumlu orta saha oyuncusu Serhat Kahraman, daha önce Kayseri Erciyesspor, Kayseri Şekerspor, Esen Makina Belsinspor, Hacılar Erciyesspor, Ceyhanspor, Uşak Vefaspor ve Giresun 1957 Espiyespor takımları formalarını giydi.

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