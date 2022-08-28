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Gündem Serhat Albayrak'ın avukatı iddialar hakkında açıklama yaptı
Gündem

Serhat Albayrak'ın avukatı iddialar hakkında açıklama yaptı

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan ifadelerin gerçek dışı olduğunu söyleyerek cezai işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 23:46:00 -
Serhat Albayrak'ın avukatı iddialar hakkında açıklama yaptı

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerini kullandı.

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