Sergio Ricardo Messios Neves kimdir? Sergio Müslüman mı oldu?

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe ve Sakaryaspor formaları giyen futbolcu Sergio, Müslüman olduğunu açıklamasından sonra Sergio Ricardo Messios Neves kimdir? Sergio nereli ve kaç yaşında?

Sergio veya Serginho olarak da bilinen Sérgio Ricardo Messias Neves, eski bir Brezilyalı Futbolcu. Sergio, 1998-99 sezonunda Türk kulübü Fenerbahçe'ye geçti ve Ocak transfer penceresinde Sakaryaspor'a kredi kullandı. 1999-00 sezonu başladığında Suudi Arabistan'da tekrar Al-Ittihad'a borç verdi.

Sergio, geride bıraktığımız Ramazan ayında Müslüman olmaya karar verdi. "Mekke'ye ilk gittiğimde ne yapacağımı bilemedim. Ağlayasım geldi. Bilemiyorum. 45 yılımı geride bıraktım. Şimdi yeniden doğmuş, yeni bir insan gibiyim" diyen Sergio, kelime-i şehadet getirdiği bir video paylaştı ve "Elhamdülillah. Artık ben de Müslümanım" şeklinde konuştu.