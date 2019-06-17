0553 313 94 23

Sergio Ricardo Messios Neves kimdir? Sergio Müslüman mı oldu?

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe ve Sakaryaspor formaları giyen futbolcu Sergio, Müslüman olduğunu açıklamasından sonra Sergio Ricardo Messios Neves kimdir? Sergio nereli ve kaç yaşında?

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:58
Sergio Ricardo Messios Neves kimdir? Sergio Müslüman mı oldu?

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe ve Sakaryaspor formaları giyen futbolcu Sergio, Müslüman olduğunu açıklamasından sonra Sergio Ricardo Messios Neves kimdir? Sergio nereli ve kaç yaşında?

Sergio veya Serginho olarak da bilinen Sérgio Ricardo Messias Neves, eski bir Brezilyalı Futbolcu. Sergio, 1998-99 sezonunda Türk kulübü Fenerbahçe'ye geçti ve Ocak transfer penceresinde Sakaryaspor'a kredi kullandı. 1999-00 sezonu başladığında Suudi Arabistan'da tekrar Al-Ittihad'a borç verdi.

Sergio, geride bıraktığımız Ramazan ayında Müslüman olmaya karar verdi. "Mekke'ye ilk gittiğimde ne yapacağımı bilemedim. Ağlayasım geldi. Bilemiyorum. 45 yılımı geride bıraktım. Şimdi yeniden doğmuş, yeni bir insan gibiyim" diyen Sergio, kelime-i şehadet getirdiği bir video paylaştı ve "Elhamdülillah. Artık ben de Müslümanım" şeklinde konuştu.  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:58
  1. Sakarya
  2. Sergio
  3. Sergio müslüman mı oldu
  4. Sergio Ricardo Messios Neves kimdir?
  5. Sergio Müslüman mı oldu?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum’da batan teknede 12 kişinin cesedine ulaşıldı
    1. Bodrum’da batan teknede 12 kişinin..
    2. Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm,..
    3. Aracın motor kısmına giren kedi..
    4. Tollu’dan çocuklara karne hediyesi
    5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    6. "Türkiye İdlib'de üzerine düşeni yaptı"
    7. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    8. Borsa ilk yarıda yükseldi
    9. Günün ilk yarısındadeğer kaybeden..
    10. Tatil devre mülk nasıl yapılır Devre..
    11. Eski sevgilisine çıplak fotoğrafları..
    12. Günün ilk yarısında en çok değer..
    13. Gebe okulu 7’inci mezunlarını verdi
    14. Serhat Göngör Türkiye’de yürüyüş..
    15. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    16. Borsada günün ilk yarısı (2)
    17. Günün ilk yarısında şehir..
    18. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    19. Serbest piyasada altın fiyatları
    20. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
    21. Aile Terapisti Psikolog Tülay..
    22. Borsada günün ilk yarısı (1)
    23. Isparta’daki Atlı Dayanıklılık..
    24. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    25. Malatyalı güreşçi Emir Ömer Bozdağ..
    26. Hatay Devleti Meclis binasını valilik..
    27. Bolkar Dağları’ndaki göllere ziyaretçi..
    28. Murzioğlu: “Ne kadar övünsek az”
    29. ‘Aile kurmak istiyorum, bizi yakmayın’..
    30. İtalya’dan madalya ile döndüler
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!