Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'la şampiyonluk yaşadıktan sonra takım çalıştırmayan ve son olarak adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın’ın yeni adresi belli olurken anlaşmanın detayları da belli oldu.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal’ın gelmesiyle birlikte son haftalarda herkes Sergen Yalçın’ın yeni adresini merak etmeye başlamıştı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile görüşmüş, özel uçakla Azerbaycan'a gitmişti.

İşte Sergen Yalçın anlaşmasının detayları…

Son kulis iddialarına göre Neftçi Bakü deneyimli teknik adam Sergen Yalçın’ın teklifini kabul etti.

Son detayların görüşüleceği ve resmi açıklamanın da önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli teknik direktörlerden biri olan Sergen Yalçın en son çalıştırdığı Beşiktaş ile aynı sezonda hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu oldu ve sezonu iki kupa ile kapattı.

Siyah-beyazlı kulübün çalıştırıcılığından önce Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor gibi takımları çalıştırdı.

Ayrıca Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ın başında 37 resmi maçta görev aldı. Bu maçlarda 24 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 77 puan topladı ve maç başına 2.08 puan ortalaması elde etti.