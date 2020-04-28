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Spor

Sergen Yalçın'ın transfer raporu belli oldu! İşte o isimler

Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın'ın yönetime sunduğu transfer raporu ortaya çıktı.

2020-04-28 13:36:00 -
Sergen Yalçın'ın transfer raporu belli oldu! İşte o isimler

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ancak kötü gidişat nedeniyle tecrübeli teknik adam ile yollarını ayıran Beşiktaş, efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmişti. 47 yaşındaki teknik adamla yükselen bir ivme yakalayan siyah-beyazlılar, yine de bitime 8 maç kala zirvenin 9 puan gerisinde yer alarak şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde kaybetti.

Yalçın'ın "Bu sezon şampiyon olmamız zor. Ne kadar üstte bitirebilirsek o kadar iyi." açıklamasının ardından Avrupa kupalarına katılma amacıyla ligi bitirebileceği en üst sırada bitirmeyi hedefleyen Kara Kartal'da corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı. Yaşanan maddi sorunlar nedeniyle kiralık ve sözleşmesi biten oyunculara yönelecek olan siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın listesindeki 3 ismin en az 2'sinin transferi için düğmeye bastı.

En az 2'si takıma katılacak

Takvim'in haberine göre; Sezon sonu Diaby ve Lens ile yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ın Cabot, Eljero Elia ve Gyasi gibi etkili kanat oyuncularından en az ikisini transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı. Bu oyunculardan Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Edwin Gyasi'nin 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonu kulübünden bonservisini alarak ayrılacağı öne sürüldü. Cabot ve Elia'nın ise sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yönetimin bu 3 isimden 2'sinin transferini mutlaka bitirmeyi planladığı belirlendi.

Beşiktaş'ta Nurullah seferberliği

Beşiktaş'ın Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan için Karadeniz kulübüyle görüşerek yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

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