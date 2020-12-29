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Spor Sergen Yalçın'ın, Rıza Çalımbay'a karşı ilk galibiyeti
Spor

Sergen Yalçın'ın, Rıza Çalımbay'a karşı ilk galibiyeti

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor’u 3-0 mağlup ederken, Sergen Yalçın da teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay’a karşı ilk kez kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:34:00 -
Sergen Yalçın'ın, Rıza Çalımbay'a karşı ilk galibiyeti

Süper Lig'in 15. haftasında Vodafone Park'ta Sivasspor'u Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan'ın golleriyle 3-0 yenen ve ligde 2. sıraya yükselen Teknik Direktör Sergen Yalçın, tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay'a da karşı  teknik direktörlük kariyerinde ilk galibiyetini aldı. Daha önce birlikte çalıştığı takımlarda 2 antrenör 5 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'inde Rıza Çalımbay'ın antrenörlüğünü yaptığı takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı, Sergen Yalçın puan yakalayamadı. Siyah-beyazlılar sahada Sivasspor'u 3-0 yenerken Sergen Yalçın, teknik adam olarak kariyerindeki ilk galibiyetini hem eski takım arkadaşı hem de eski teknik direktörü karşısında kazandı.

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