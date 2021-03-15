Sergen Yalçın'ın planı belli oldu

Hem kupadaki Medipol Başakşehir hem de ligdeki Fenerbahçe maçını düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü, kadrosunu iktisatlı olarak kullanacak. Derbiye yorgun çıkmak istemeyen Sergen Yalçın, kupa senaryosunda uzatma ve penaltılara kalma ihtimalini de göz ardı etmedi.

Ligde Medipol Başakşehir’i geçerek galibiyet serisini devam ettiren Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın, gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Kupada da aynı rakiple karşılaşacak olan siyah - beyazlı takımda Yalçın, Fenerbahçe derbisini de göz önünde bulundurarak kadroyu idareli kullanacak.

Yarın oynanacak kupa maçında sol bekte Rıdvan’ı oynatmayı planlayan Sergen Yalçın; Mensah, N’Koudou, Necip, Hasic, Montero, Oğuzhan ve Dorukhan gibi isimlere kupada görev vermeyi planlıyor. Medipol Başakşehir ile tek maç üzerinden oynanacak olan maçın kadrosuna şimdilik Rıdvan’ı koyan Yalçın, diğer isimleri ise taktik antrenmanında belirleyecek. Sergen Yalçın, karşılaşmanın uzatmalara gitme ihtimalini de planları arasında bulunduruyor. Bu nedenle tüm oyuncularına “hazır ol” emri veren siyah-beyazlıların teknik patronu, antrenmanlarda ayrıca penaltı çalışmaları da yaptırmaya başladı. Karşılaşmanın penaltılara kalma ihtimali olması nedeniyle, Fenerbahçe derbisine çok fazla yorgun oyuncu çıkmak istemeyen Sergen Yalçın, tüm planlarını iki maçı bir arada düşünerek yapacak. Milli araya, hem kupa hem de ligde kazanarak girmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü, adeta seferberlik ilan etti.