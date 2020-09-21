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Spor Sergen Yalçın'ın durumunda yeni gelişme
Spor

Sergen Yalçın'ın durumunda yeni gelişme

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin negatife döndüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 19:41:00 -
Sergen Yalçın'ın durumunda yeni gelişme

Beşiktaş'a teknik direktör Sergen Yalçın'dan iyi haber geldi.

Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatife döndüğü ifade edildi.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Trabzonspor müsabakası öncesinde uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca yapılan kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptandığını vurguladı.

İki tane maçta takımın başında bulunamamıştı

Teknik direktör Sergen Yalçın, yeni tip koronavirüs sebebi ile Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında takımının başında bulunamamıştı.

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