Sergen Yalçın'dan transfer yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0 galip geldikleri ve liderlik koltuğuna oturdukları Kayserispor maçını yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Zor dönemeçten ve virajlardan çıktıklarını vurgulayan Yalçın, ''Bu tür maçlarda gol bazen geç gelebiliyor. Oyuncular sağlam durdular. Kazandığımız için mutluyuz. Burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar." dedi.

Çarşamba günü oynayacakları Rize maçına yoğunlaşacaklarını belirten ve eksik oyuncuların da hakkında da bilgi veren başarılı hoca, ''Ghezzal olabilir, bugün riske atmak istemedik. Aboubakar salı dönüyor, bakacağız. Gökhan Töre ve Adem Ljajic idmanlara başladı.'' diye konuştu.

Transfer ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Yalçın, "Transfer için planlama yapmakta zorlanıyoruz. Mümkün olursa takımı 1-2 oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz.'' dedi.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Yalçın, oyuncularını övdü ve ekledi:

"Çok memnunuz böyle bir pozisyon aldığımız için. Zor dönemeçten ve virajlardan çıktık buraya gelene kadar. Öncelikle kazandığımız için de memnunuz çünkü zor bir oyun oynadık çok savunma yapıp arkada bekleyen bir takıma karşı."

"Bu tür maçlarda gol geç gelebiliyor, gayet doğal"

"Bu maçlar kolay olmuyor, böyle bir oyun bekliyorduk maçtan önce. Kontratak imkanı vermedikçe bir yerlerde pozisyon bulup gol yapabilirdik illaki. Bu tür maçlarda gol geç gelebiliyor, gayet doğal. Oyuncularım akıllı oynayıp sağlam durdular. Çarşamba günü maçımız var, o maça hemen hazırlanmamız lazım, çok fazla bu maça takılıp kalamayız."

"Pandemi sıktı artık!"

"Böyle bir süreçle başkanımız ve asbaşkanımızın yanımızda olmasını isterdik. İnşallah yanımızda olurlar ve kısa sürede dönerler. Tüm pandemi hastaları sağlıklarına kavuşur inşallah bir an önce. Pandemi sıktı artık, dünya inşallah sağlıklı hale gelir kısa sürede. Sondaki hareket birlikteliğin ve beraberliğin simgesi. Yönetimi ve birbirlerini çok seviyorlar. Ortam da çok güzel. Herkes birbiri için sahada mücadele ediyor. Bizde as, yedek, o oynadı ayrımı yok, herkes oynayabilir."

"Ne mutlu bizim ekibimize"

"Bazen rotasyon yapalım diyoruz ama bizde rotasyon yok, zaten her oyuncumuzu oynatıyoruz. O gün kim gerekiyorsa onu oynatıyoruz. Oyuncularımız da farkında. Onların saygısını ve güvenini kazanmak çok önemli, bunu kazanıysak ne mutlu bizim ekibimize."