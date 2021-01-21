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Spor Sergen Yalçın'dan tepki: Anlayamadık
Spor

Sergen Yalçın'dan tepki: Anlayamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçı öncesinde takımların ceza alanı içinde ısınmaması yönünde verilen karara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 17:00:00 -
Sergen Yalçın'dan tepki: Anlayamadık

Süper Lig’in 20.hatasında deplasmanda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Karagümrük’e konuk olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi ısınmak için iki takımın da ceza alanı içini kullanmasına müsade edilmemesine tepki gösterdi.

Yalçın, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa konu hakkında, “Saha güzel, zemin güzel ama kulübeler çok uzakta. Bu çok mantıksız. Ceza alanı içini kullandırmıyor. Isınmak için ceza alanı içini kullanamıyoruz. UEFA izin vermemiş. O zaman neden burada maç veriyorsunuz. Bakın kaleciler nerede ısınıyor. UEFA izin vermiyor ama lig maçını oynuyoruz. Anlayamadık mantığını. Saçma bir şey” dedi.

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