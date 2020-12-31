  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sergen Yalçın'dan taç yorumu
Spor

Sergen Yalçın'dan taç yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah - beyazlı takımın Youtube kanalına yaptığı açıklamada hakemlerin var kararını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:07:00 -
Sergen Yalçın'dan taç yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına konuk oldu.

Yalçın, Sivasspor maçındaki tartışmalı taç pozisyonuyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

"Taç düşsün başınıza"

48 yaşındaki teknik adam, ''Bir tane taç bu kadar konuşulmaz. Onları geçeceksiniz, onlar boş laf. Taç da taç! Ne taçmış, taç düşsün başınıza'' ifadelerini kullandı.

'Gol olmasa o pozisyonu o kadar konuşacak mıydınız' sözleriyle tepki gösteren Yalçın, Beşiktaş'ın aleyhinde verilen kararların da konuşulması gerektiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Uzmanı açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanı açıkladı

Altın ve para piyasaları analisti Tunç Şatıroğlu, altının yeni yıldaki yönüne ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Şatıroğlu, şu sıralar ça..
Antalya'da şaşkına çeviren olay! İguana...
Gündem

Antalya'da şaşkına çeviren olay! İguana...

Antalya'da park halinde bulunan otomobilin ön tekeri ile kaputun arasına giren iguana zorlukla çıkarıldı.
Yılbaşında turistlere yasak uygulanacak mı?
Korona Virüs

Yılbaşında turistlere yasak uygulanacak mı?

Türkiye'de bu akşam saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 4 Ocak pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. Peki turistler de s..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay