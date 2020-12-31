Sergen Yalçın'dan taç yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına konuk oldu.

Yalçın, Sivasspor maçındaki tartışmalı taç pozisyonuyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

"Taç düşsün başınıza"

48 yaşındaki teknik adam, ''Bir tane taç bu kadar konuşulmaz. Onları geçeceksiniz, onlar boş laf. Taç da taç! Ne taçmış, taç düşsün başınıza'' ifadelerini kullandı.

'Gol olmasa o pozisyonu o kadar konuşacak mıydınız' sözleriyle tepki gösteren Yalçın, Beşiktaş'ın aleyhinde verilen kararların da konuşulması gerektiğini vurguladı.