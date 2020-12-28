Sergen Yalçın'dan taç eleştirisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın genelinde oyuna hakim olan tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Doğru oyunu oynadık. Sağlam durduk. Kazanacak oyunu oynadık. Performanslar gerçekten iyiydi. Yılı da galibiyetle noktaladık. Sivasspor çok iyi bir takım. Çok fazla sorunu atlatmış bir takım. Önemli bir galibiyet aldık, bizi hedefte tutan bir galibiyetti.

Devre arası Vida'yla konuştu. O oynamak istedi ama biz riske giremedik. İnsan sağlığı her şeyin önünde bizim için... Önümüzdeki haftaları etkileyecek bir durum yok.

"Çıkmış da olabilir çıkmamış da... Bunun önemi yok"

"Top çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. İzdüşüm falan diyorlar. Bu sadece bir taç. 90 dakikayı bir taca bağlayamazsın. Taca çıkmış çıkmamış. Antalya maçında aynı golü yedim. Aradım bilir kişiyi. Çıkmış gibi görünüyor dedi ama izdüşüm falan dedi. Çıkmış da olabilir. Ben de çıktı diye gördüm ama çok önemli değil. Orta gol olmasaydı konuşulacak mıydı, hayır. Abartılıyor. Bütün oyunu bir taca bağlayamazsın. Benim için önemli değil. Bugün ikinci yarı çok iyi oynadık, 10 kişi kaldıktan sonra. Arkadaşlar 10 kişi der, meraklılar böyle şeylere. Oyunun kontrolü bizdeydi. İyi galibiyet aldık. Haftaya sıkı bir maç trafiği başlayacak. Ona konsantre olacağız. 2021 sağlık, mutluluk ve taraftarımızı getirsin. Biz onu, taraftarımızı istiyoruz. Şampiyonluk getirsin. Her şey kısmet. Hepsini yaşayacağız. Ancak, önce sağlık diyorum. En önemli şey bu."