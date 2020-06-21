Sergen Yalçın’dan sert açıklama: Farklı algılar çıkarmasınlar
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 5-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 'Küçülmeye gitmiyoruz' diyen Sergen Yalçın, farklı algılar oluşması konusunda uyarıda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 5-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde;
"Kazandığımız için mutluyuz, geçen hafta şanssız kaybettik. Bölüm bölüm iyi oynadık. Son yarım saatte oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuncularımız birbirine yardım etti. Onlara teşekkür ederim. Önümüzdeki haftaya bakacağız."
Gol atması yeterli değil
"Burak Yılmaz golcü bir oyuncu, gol atması normal. Oynattığımız santrforun sadece gol atması yeterli değil. Bugün yapılabilecek her şeyi yaptı. İkinci yarı özellikle çok iyiydi. Önümüzde 6 maç var, ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz."
Gelişmeye devam edeceğiz
"N'Koudou'nun golü fantastikti. Kanat oyuncularımızın bu maçta katkı yapmaları mutluluk verici. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz."
Farklı algı
‘’Beşiktaş, önümüzdeki sezon gençlerle oynamayacak, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak. Küçülmeye gitmiyoruz, kullanmamız gereken genç oyuncuları kullanacağız. Farklı bir algı yaratılmasın bizimle ilgili.’’