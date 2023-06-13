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Spor Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması
Spor

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-13 16:41:00 -
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine gönderen Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı konusu gündemi oluşturuyor. Son günlerde sarı-lacivertlilerle sık sık Sergen Yalçın'ın ismi anılıyor. Konu hakkında Sergen Yalçın'dan açıklama geldi.

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden olan ancak Fenerbahçe'de de futbol oynayan Sergen Yalçın, sosyal medyada sarı-lacivertli takımla adı anılanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Yönetimi, Sergen Yalçın ismini şu ana kadar ciddi şekilde düşünmezken; 50 yaşındaki teknik adamdan açıklama geldi.

Son teknik direktörlük deneyiminde Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, Sercan Dikme'ye yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın bu açıklamasının ardından Fenerbahçe cephesinden nasıl bir cevap geleceği merakla beklenmeye başlandı.

Kaynak: Sports Digitale
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