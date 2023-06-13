Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden olan ancak Fenerbahçe'de de futbol oynayan Sergen Yalçın, sosyal medyada sarı-lacivertli takımla adı anılanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Yönetimi, Sergen Yalçın ismini şu ana kadar ciddi şekilde düşünmezken; 50 yaşındaki teknik adamdan açıklama geldi.

Son teknik direktörlük deneyiminde Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, Sercan Dikme'ye yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın bu açıklamasının ardından Fenerbahçe cephesinden nasıl bir cevap geleceği merakla beklenmeye başlandı.

Kaynak: Sports Digitale

ÖNE ÇIKAN VİDEO