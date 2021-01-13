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Spor Sergen Yalçın'dan derbi açıklaması
Spor

Sergen Yalçın'dan derbi açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ç. Rizespor maçının ardından açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 23:53:00 -
Sergen Yalçın'dan derbi açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor ile oynanan kupa maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Sergen Yalçın, zor bir maçı geride bıraktıklarını ifade ederken transfer süreci, 16 yabancı hakkı, Tyler Boyd'un durumu ve hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi hakkında da konuştu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu tarz maçları oynamak her zaman için zordur. Agresif savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Böyle maçlarda erken gol bulmamız lazım. Gol erken gelseydi daha rahat skor üretebilirdik."

"Zor olmasını bekliyorduk, gayet normal, önemli olan bu maçlarda turu geçmek. Aboubakar'ı 45 dakikada çıkardık, yorgun olduğu çok belliydi. Kadroyu ideal bir şekilde kullanmaya çalışıyorum."

"Yıllardır derbi oynuyoruz, tabii ki önemli maçlar. Galatasaray bizim 100 yıllık rakibimiz ama dostluğumuz baki. Umarım seyir zevki yüksek bir maç olur."

"Biz raporumuzu yönetime verdik. 16 yabancı kuralı sonucunda Boyd'u içeri alabiliriz. Uygun olur mu olmaz mı bakacağız. İki oyuncu istediğimi söyledim. Lig ve kupa için takımı güçlendirmek istiyoruz."

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