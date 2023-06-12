Sergen Yalçın'dan Ali Koç'a mesaj: Ben gelirsem...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörünü önümüzdeki hafta yapılacak olan Mali Genel Kurul'da açıklayacağı ileri sürüldü. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik adamlarda son durum....

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, bugün Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaliyle sarı lacivertli takımında başındaki son maçına çıkacağı iddia ediliyor.

68 yaşındaki teknik adamın vedası sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktörün haftaya Mali Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için birçok isim geçiyor. Yerli olarak Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın isimleri öne çıkarken, yabancılarda da Joachim Löw, Vincenzo Montella ve Abel Ferreira gündeme geldi. İşte isim isim teknik adamlarda son durum....

Son zamanlarda gerek basında gerek sosyal medyada Sergen Yalçın'ın ismi sık sık Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Deneyimli çalıştırıcıya, sarı-lacivertli yönetimin pek sıcak yaklaşmadığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 2020/2021 sezonunda görev yaptığı siyah-beyazlılarla bir Lig bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti. 50 yaşındaki deneyimli teknik direktör, 79 karşılaşmada 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 1,84 puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'de yerli adaylardan biri de, şu anda boşta olan Abdullah Avcı... Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ve Beşiktaş'ta yaşayamadığı şampiyonluğu Trabzonspor'da yaşadı. Avcı, geçmiş yıllarda da Ali Koç'un çalışmak istediği bir teknik direktördü. 59 yaşındaki çalıştırıcının Sarı Lacivertliler'e sıcak baktığı ve teklif beklediği öğrenildi.

Jesus'un yerine düşünülen bir başka isim; Vincenzo Montella. İtalyan teknik direktörün Adana Demirspor'a iki sezondur oynattığı pozitif futbol ve Süper Lig'i tanıması, transfer ve yeni sezon çalışmaları için fazla vakti olmayan Fenerbahçe'nin tercihinde etkili oldu.

Ali Koç'un çok beğendiği Montella'nın da sarı-lacivertli kulübe sıcak bakması imzayı kolaylaştırıyor. İtalyan hoca, Akdeniz ekibinde çok iyi işler yapsa da Milan, Roma, Sevilla, Fiorentina gibi üst düzey takımlardaki macerası kötü sonuçlanmıştı. Fenerbahçe adına Vincenzo Montella konusundaki tek soru işareti de bu.

Almanya Milli Takımı sonrası kulüp çalıştırmayan Löw de sarı-lacivertli takımın radarına girdi. Geçen sezon da başkan Ali Koç, 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile bir görüşme yapmıştı. Joachim Löw, son olarak 2006-2021 yılları arası Alman Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Panzerler'in başında 198 karşılaşmaya çıkan 63 yaşındaki Alman teknik adam, 1 Dünya Kupası bir de Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı. 15 yıllık süreçte 125 galibiyet, 39 beraberlik ve 34 mağlubiyetle 2,09 puan ortalaması tutturdu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Palmeiras’ın Portekizli teknik direktörü Abel Ferreira ile görüşmek istediği ancak Ferreira’nın bu talebi geri çevirdiği öğrenildi.

Palmeiras’ın başında bir Brezilya Ligi ve iki Libertadores Kupası şampiyonluğu yaşayan Ferreira’nın gelecek yılın sonuna dek devam eden sözleşmesini tamamlamak istediği ve bu nedenle yeni tekliflere kapalı olduğu kaydedildi. Son dönemde adı Brezilya Milli Takımı ve PSG ile de anılan Ferreira, Avrupa’da son olarak Yunan ekibi PAOK’u çalıştırmıştı.

Öte yandan direkt olarak Ali Koç'la görüşmese de Sarı Lacivertli bazı yöneticilerle dirsek temasında olan Sergen Yalçın'ın Başkan Koç'a mesaj gönderdiği belirtildi. Beşiktaş'ı şampiyon yapan 50 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe konusunda çok iddialı olduğu belirtilirken, Yalçın'ın Selahattin Baki'ye 'Takımın başına geçersem Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağımdan kimseni şüphesi olmasın' sözlerini sarfettiği bildirildi.