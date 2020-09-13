  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sergen Yalçın, siyah-beyazlı futbolcularla internet üzerinden görüştü
Spor

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı futbolcularla internet üzerinden görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:48:44 -
Sergen Yalçın, siyah-beyazlı futbolcularla internet üzerinden görüştü

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takımın oyuncularıyla internet üzerinden görüştü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkması sebebiyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçı için kampta bulunan futbolcularla internet ortamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Yalçın'ın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolculara, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok." dediği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşarken unutulan silik şahsiyet
Gündem

Yaşarken unutulan silik şahsiyet

16 Mayıs 2000-28 Ağustos 2007 tarihleri arasında görev yapan, Türkiye’nin 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 13 Eylül 1941 tarihinde ..
‘Süper meyve’ Akçaabat'ta yetiştirildi
Yerel

‘Süper meyve’ Akçaabat'ta yetiştirildi

Trabzon’da bir çiftçi anavatanı Kuzey Amerika olan ‘süper meyve’ olarak bilinen Aronya’yı yetiştirmeyi başardı.
Pompeo: Türkiye'nin eylemlerinden derin endişe duyuyoruz
Dünya

Pompeo: Türkiye'nin eylemlerinden derin endişe duyuyoruz

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo D..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı