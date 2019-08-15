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Sergen Yalçın: "Rakip oyuncular sürekli yattı, o da bizden ne kadar korktuklarını gösteriyor"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın UEFA Avrupa Ligi 3.

15 Ağustos 2019 Perşembe 23:15
Sergen Yalçın: "Rakip oyuncular sürekli yattı, o da bizden ne kadar korktuklarını gösteriyor"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında 1-0 kazandıkları Partizan maçının ardından yaptığı açıklamada, “Rakip oyuncular sürekli yattılar, sürekli sakatlandılar o da bizden ne kadar korktuklarını, çekindiklerini gösteriyor. Haklılar da normalde turu geçmemeleri lazım bizim mantalitemize göre ama futbol bu” dedi.


UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Sırp ekibi Partizan’ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Malatya ekibi böylece turnuvaya veda etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyuncularım iyi mücadele etti. Turu geçemediğimiz için üzgünüz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, çok sıcak havada çok zor bir müsabaka oynadık. İyi mücadele ettik. 90 dakikanın tamamında turun içinde kaldık. Oyuna başlamadan önce oyunun içinde ve turun içinde kalma hedefimiz vardı. Oyuncularım çok koştu, sonlarda kaçanpozisyonlarımız var. Ancak futbolun doğasında bu var maalesef bazen olmuyor. Bugün çok mutlu da ayrılabilirdik ama istediğimiz olmadı.Turu atlayamadığımız için üzgünüz ama oyuncularımız elinden geleni yaptı. İlk maçtaki konsantrasyon kaybı,tecrübe eksikliği ve bazı hatalarımız turu geçmememize neden oldu. Oynadığımız takım bana göre zayıf. Çok ekstra özelliği olan bir takım değil eleyebilirdik ama burada ilk defa yer alıyoruz kolay değil bizim için ama yine de iyi bir tecrübe oldu oyuncular için tecrübe oldu" şeklinde konuştu.



"Israrla 3-4 tane oyuncu istiyoruz ama istediklerimiz olmuyor"


Transfer ile ilgili konuşan Yalçın, "Sezon başından beri transferlerle ilgili çok çaba sarf ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk aydır antrenman yapıyoruz, hala 3-4 tane oyuncuya ihtiyacımız olduğunu ısrarla söylüyoruz ama hala alamıyoruz. Israr ediyoruz ama maalesef bizim isteklerimiz olmuyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim" ifadelerini kullandı.



"Penaltımız verilmedi"


Maçta lehlerine olan net bir penaltının verilmediğini söyleyen Yalçın, "Hakemin es geçmesini anlayamıyorum. Açıkça el, topu eliyle kesmese arkadaki oyuncunun gol atma ihtimali var. Avrupa’da hakemler çok enteresan düdükler çalıyor. Maçın sonuna çok az süre ekledi. Rakip oyuncular sürekli yattılar, sürekli sakatlandılar. O da bizden ne kadar korktuklarını, çekindiklerini gösteriyor. Haklılar da normalde turu geçmemeleri lazım bizim mantalitemize göre ama futbol bu" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:15
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