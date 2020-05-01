Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş'tan Jorge Carrascal hamlesi
Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Jorge Carrascal'ı yakın takibe aldı.
Gelecek sezon ciddi anlamda genç bir takımla çalışmak isteyen Sergen’in gözüne çarpan isimse River Plate’de forma giyen Jorge Carrascal oldu.
Sergen Yalçın onayladı
Ocak ayında Ukrayna’nın Karpaty’den Arajantin’e giden Kolombiyalı oyuncu için Sergen’in üzün süredir izlemede olduğu bildirildi. Sergen’in 22 yaşındaki genç yıldız adayını sezon başında Malatyaspor’a da istediği ama aldıramadığı bildirildi. Sergen’in kardeşi Gürsoy’un çok fazla başarılı olamamasına rağmen Ukrayna’da birkaç kez canlı izlediği Carrascal’dan ciddi anlamda etkilendiği bildirildi.