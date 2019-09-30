‘Sergen Yalçın ile görüşüldü’

Maçın ardından NTV'de yayınlanan 90+ programında Beşiktaş'ın Teknik Direktör Sergen Yalçın ile görüştüğünü açıklayan Nebil Evren, bu görüşmenin Abdullah Avcı gelmeden gerçekleştiğini belirtti.

Nebil Evren, şu an böyle bir görüşmenin olmadığını dile getirirken, yanlış anlaşılmasın diye Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmeden önce Yalçın'la görüşüldüğünü söyledi.

Nebil Evren açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Görüşmede Sergen Yalçın'a bütçenin çok düşük kalacağı söylendi, Sergen Yalçın da bunu kabul etmedi diye biliyorum ben.

Sergen Yalçın tabiki Beşiktaş efsanesi, büyük futbolcu. Bunları hiç tartışmaya gerek yok.

Teknik Direktör olarak ben Beşiktaş'a hazırım mesajı vermedi. Sergen Yalçın kaç kez sezon başından itibaren bir takımı çalıştırdı ve transferlerini yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hiçbir kulüp böyle yerler değildir. 3 ay orada, 3 ay burada başarılı oldu bizim efsanemiz getirelim. Bu tamamen tribüne oynamak için yapılan transfer olurdu."

Sergen Yalçın konuştu

Sergen Yalçın, konu hakkında "Hiç polemik konusu olmasın. Benim yorum yapmam doğru olmaz. Beşiktaş büyük camia. İnşallah kısa zamanda toparlanırlar" açıklamasını yapmıştı.