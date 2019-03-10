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Sergen Yalçın: İki penaltı kaçıran Cisse'yi tebrik ediyorum

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Erzurumspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

10 Mart 2019 Pazar 20:14
Sergen Yalçın: İki penaltı kaçıran Cisse'yi tebrik ediyorum

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, çok daha kolay kazanabilecekleri müsabakada inanılmaz fırsatları cömertçe harcadıklarını söyledi.

"İnanılmaz fırsatları kaçırdık"

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Sahalarında oynadıkları müsabakaları kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Yalçın, "Bugün birçok olay oldu. Maçlarımız biraz enteresan ve heyecanlı oluyor. İki penaltıyı kaçırdık, bir tanesini attık. Kazanmak önemliydi. Takım çok iyi mücadele etti. Ciddi eksikliklerimiz olmasına rağmen sakatlıklardan çıkan ve hala sakat oyuncularla oynadık. Oyuncularıma özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok gayretliydiler, çok mücadele ettiler, istediğimiz oyunu oynadık. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Çok daha kolay kazanabilirdik. İnanılmaz fırsatları cömertçe harcadık." diye konuştu.

Yalçın, oyun kurgularını tamamen mücadele üzerine kurduklarını anlatarak, fizik gücü yüksek olan bir takıma karşı agresif oynayarak mücadele ettiklerini, takımının performansından memnun olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın son bölümünde sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Yalçın, "Bu tür maçlarda skor 2-1 olunca bilinçsizce gelen bir rakibe karşı sıkıntı yaşamak doğaldır ama sonuçta çok değerli 3 puan aldık." dedi.

"Cisse sorumluluk aldı"

Cisse'nin 2 penaltı kaçırmasına yönelik soru üzerine Sergen Yalçın, bu oyuncunun daha önce de penaltı kaçırdığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Biz de penaltılara Welinton'u, ikinci penaltıcımıza da Ozan Tufan'ı yazdık ama Cisse, Premier Lig'de oynayan, tecrübeli oyuncu. Sorumluluk aldı. Biz de izin verdik, kaçırdı. Sonra bir daha sorumluk aldı, onu da kaçırdı. Belki kazandığımız için bu durum çok öne çıkmayacak. Aslında ikinci sorumluluğu alması çok enteresan. Bu zordur. Hiçbir oyuncu bu sorumluluğu almaz. Onu da bu sorumluluğu aldığı için tebrik ediyorum. Demek ki mental olarak hazır bir oyuncu."

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 20:14
  1. Erzurum
  2. Sergen Yalçın
  3. Alanyaspor

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