Sergen Yalçın için bomba iddia! Flaş talep! Masadaki en güçlü isim...

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve bir süredir herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan teknik direktör Sergen Yalçın için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Fenerbahçe'yle de anılan tecrübeli teknik adam, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile görüşüyordu. Sergen Yalçın'ın Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ta görev yapan ve 1 şampiyonluk ile 1 Türkiye Kupası kazanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın adı, bir süredir gündemde yer alıyordu. Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında yer aldığı iddia edilen deneyimli çalıştırıcı Neftçi Bakü ile görüşmüştü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yaptığı görüşme olumlu sonuçlanmadı. Maddi konularda anlaşma sağlayamayan taraftarlar ayrıca Avrupa kupaları ve ligdeki hedefler için hemfikir olamadı. Sergen Yalçın sonuç alamayınca İstanbul'a dönüp kararını Azerbaycan ekibine bildirdi.

Sergen Yalçın'ın Azerbaycan ekibiyle yaptığı görüşmeyi Fenerbahçe'den haber beklediği için ağırdan aldığı öğrenildi. Ali Koç'un şu ana kadar teklif götürmediği Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den böyle bir talep gelmesi halinde sözleşmeyi kabul edecek ve göreve başlayacak.

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