Sergen Yalçın için bomba iddia! Flaş talep! Masadaki en güçlü isim...

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında oynadığı derbi mücadelesinde 4-2'lik mağlubiyetle ayrılırken, şampiyonluk yarışında da büyük bir yara almış durumda. Bu sonucun ardından Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus eleştiri oklarının hedefi olurken, Fenerbahçe için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre yönetim hafta içi Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından herhangi bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Beşiktaş derbisi unutulmayacak anlara sahne olurken, zorlu maçta kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip Beşiktaş olmuştu. Alınan bu sonuç sonrası liderlik yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar takıma oldukça tepkili bir tavır sergilerken, teknik direktör Jorge Jesus da eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden bir tanesi.

Bu sezon Sarı-Lacivertliler'in başında 4 derbiye çıkan Jesus, bu maçların 3'ünden yenilgiyle ve 1'inden de beraberlikle ayrıldı ve hiç galibiyet alamayarak kötü bir performans ortaya koydu. Tecrübeli hoca için ayrılık iddialarının da ardı arkası kesilmezken, sezon sonu sona erecek sözleşmesi belirsizliğini koruyordu.

Hatta takımdan ayrılacağına dair birçok iddia ortaya atılan Portekizli hoca için Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı için en ciddi adaylardan biri olduğu iddia edilirken, Jesus cephesinden çıkan bu haberlerine dair "Sezon sonuna kadar tüm konsantrem Fenerbahçe" açıklaması gelmişti.

Tüm bunlar yaşanırken, alınan Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çok konuşulacak sürpriz bir iddia gündemde. NutSpor’da yorumculuk yapan eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, sarı-lacivertli takımın hafta içinde teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştireceğini öne sürdü.

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Batuhan Karadeniz konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Reklam arasında bir telefon geldi bana ve bu çok önemli, aslında bunu buradan söylememem gerekiyor. Bana da kızacaklar telefonu eden çok sevdiğim bir kardeşim, ama söylemek zorundayım. Madem bu işi yapıyoruz, hakkıyla yapalım... Hafta için Fenerbahçe'nin Sergen Yalçın ile görüşme yapacağı haberi geldi."

"Fenerbahçe yönetimine çok yakın bir arkadaşım aradı, hafta içi Sergen Yalçın ile bir görüşme ayarlayacaklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda Dört Büyükler’in formasını giyen iki isimden biri olan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı. Siyah-beyazlı takımdaki ikinci sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde gelen kötü sonuçların ardından görevinden ayrılan 50 yaşındaki teknik direktörün ismi bir süre önce A Milli Takım teknik direktörlüğü için de geçiyordu.