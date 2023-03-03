Sergen Yalçın hikayesini tamamlamaya geliyor! Flaş gelişme...
Son olarak Beşiktaş'ın çalıştıran Sergen Yalçın 1,5 yıllık aranın ardından yeniden göreve hazırlanıyor. Başarılı teknik adam eski takımıyla temaslara başladı. Sergen Yalçın'ın Süper Lig'e dönmesi an meselesi.
Son olarak Beşiktaş'ın çalıştıran Sergen Yalçın 1,5 yıllık aranın ardından yeniden göreve hazırlanıyor. Başarılı teknik adam eski takımıyla temaslara başladı. Sergen Yalçın'ın Süper Lig'e dönmesi an meselesi.
Beşiktaş'ta 2020-21 sezonunda çifte kupalı şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlılardan ayrıldıktan sonra inzivaya çekilmişti. Bu süreçte birçok takımdan teklif alan Sergen Yalçın tüm taliplerini reddetmişti.
"7-8 ayda anca kendimi topladım" diyen Sergen Yalçın, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Eski takımıyla temaslara başlayan başarılı hocanın yeni bir maceraya atılacağı iddia edildi. Fanatik'in haberine göre Sergen Yalçın, Konyaspor'un gündeminde.
İlhan Palut sonrası göreve Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor, Sırp hocadan memnun değil. Stanojevic ile yollarını ayırma planları yapan Konyaspor, teknik direktörlük koltuğuna eski hocası Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor.
Daha önce Anadolu Kartalı'nın başına geçtiği dönemde sıkıntılı periyoda karşın takımı ligde tutmayı başaran Sergen Yalçın'la temasa geçecek olan Konyaspor'un deneyimli teknik adam için şimdiden dolaylı olarak nabız yoklamaya başlandığı gelen haberler arasında.
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