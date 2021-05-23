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Spor Sergen Yalçın hakkında konuşan Daum'dan Belözoğlu'na olay gönderme
Spor

Sergen Yalçın hakkında konuşan Daum'dan Belözoğlu'na olay gönderme

Teknik Direktör Christoph Daum, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için, “Harika iş çıkardı” derken, Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında ise “Pro lisansı yok. Yorum yapmam” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 14:44:00 -
Sergen Yalçın hakkında konuşan Daum'dan Belözoğlu'na olay gönderme

Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, iki takımın başında bulunan genç teknik adamları değerlendirdi.

Beşiktaş'ta çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın performansını "Harika" olarak nitelendiren ve onunla gurur duyduğunu vurgulayan Daum, Emre Belözoğlu konusunda ise "Pro lisansı olmadığı için değerlendirme yapmam doğru olmaz." mesajı verdi.

İşte Daum'un o sözleri:

"Sergen Yalçın, zor bir mali dönemde harika bir iş çıkardı. Küçük bir yatırımla harika bir takım oluşturdu. Oyunculuk dönemindeki yeteneklerini, bir baş antrenör olarak da kanıtladı. Sergen'le geçmişte çalışan biri olarak kendisine en büyük saygı ve tebriklerimi iletiyor, onunla gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Emre Belözoğlu'nun performansı konusunda ise yorum yapmayacağım. Bildiğim kadarıyla Emre'nin Pro-Lisansı bile yok ve bu nedenle koçluk yeterliliği hakkında yorum yapamıyoruz."

Kaynak: Akşam

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