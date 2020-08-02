Sergen Yalçın, Galatasaray’ın eski yıldızını istiyor

Beşiktaş’ta menajerler, Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı siyah-beyazlılara önerdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sarı-kırmızılıların eski yıldızını kadroda görmek istediği ileri sürüldü.

Yeni sezon kadro çalışmalarının startını veren Beşiktaş, transferde hareketli saatler geçiriyor. Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ve Welinton ile imza aşamasına gelen siyah-beyazlılar, orta saha transferi için de düğmeye bastı.

Elneny ile vedalaşma hazırlığında olan Beşiktaş yönetimi, Kayserisporlu Bernard Mensah ve menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelmişti.

Ancak yapılan bu transfer zirvesi bugüne kadar karara bağlanamayınca yönetim de rotasını eski Galatasaraylı Mario Lemina'ya kırdı.