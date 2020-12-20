Sergen Yalçın: En çok gol atan takımız

Rakibin ilk yarı yaptığı katı defansı aşmakta zorlandıklarını belirten Sergen Yalçın, ikinci yarıda ne yapmaları gerektiğini daha iyi konuştuklarını belirtti ve "Devre arasında oyuncularla daha net konuştum. Ne yapmamız gerektiğini daha iyi şekilde belirledik. Çok çabuk öne çıkan oyuncularımız da var. Bu yüzden ikinci yarı istediğimiz gibi geçti diyebilirim. İstediğimiz zaman tempo artırdık, istediğimizde de düşürdük. Artık maça hükmediyoruz." şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Şu an ligin en çok gol atanı biziz ama çok golde yiyoruz. Diğer taraf bizi çok mutlu etmiyor. Gol yemeden kazanmak güzeldi o yüzden... Başlangıcı oyunun çok zordu. Katı savunma yaptı rakip... Devre arasında oyuncularla daha net konuştum. Ne yapmamız gerektiğini daha iyi şekilde belirledik. Çok çabuk öne çıkan oyuncularımız da var. Bu yüzden ikinci yarı istediğimiz gibi geçti diyebilirim. İstediğimiz zaman tempo artırdık, istediğimizde de düşürdük. Artık maça hükmediyoruz.

Vida enteresan bir gol attı. Tamamen kendi becerisi. Bu tarz özellikleri var. Dünya Kupası finali oynamış, kaliteli bir oyuncu. Tartışılacak bir oyuncu değil. Zaten tartışılması gereken oyuncu değil performanstır. Performans düşünce her zaman tartışılırsın. Oyuncu için de, benim için de bu böyle. Pandemi sürecinde her şey, herkes için çok zor.