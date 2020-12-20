  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sergen Yalçın: En çok gol atan takımız
Spor

Sergen Yalçın: En çok gol atan takımız

Erzurumspor'u 4-0'lık skorla yenen Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, ligin en çok gol atan takımı olduklarını aynı zamanda da çok yediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 22:00:00 -
Sergen Yalçın: En çok gol atan takımız

Rakibin ilk yarı yaptığı katı defansı aşmakta zorlandıklarını belirten Sergen Yalçın, ikinci yarıda ne yapmaları gerektiğini daha iyi konuştuklarını belirtti ve "Devre arasında oyuncularla daha net konuştum. Ne yapmamız gerektiğini daha iyi şekilde belirledik. Çok çabuk öne çıkan oyuncularımız da var. Bu yüzden ikinci yarı istediğimiz gibi geçti diyebilirim. İstediğimiz zaman tempo artırdık, istediğimizde de düşürdük. Artık maça hükmediyoruz." şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Şu an ligin en çok gol atanı biziz ama çok golde yiyoruz. Diğer taraf bizi çok mutlu etmiyor. Gol yemeden kazanmak güzeldi o yüzden... Başlangıcı oyunun çok zordu. Katı savunma yaptı rakip... Devre arasında oyuncularla daha net konuştum. Ne yapmamız gerektiğini daha iyi şekilde belirledik. Çok çabuk öne çıkan oyuncularımız da var. Bu yüzden ikinci yarı istediğimiz gibi geçti diyebilirim. İstediğimiz zaman tempo artırdık, istediğimizde de düşürdük. Artık maça hükmediyoruz.

Vida enteresan bir gol attı. Tamamen kendi becerisi. Bu tarz özellikleri var. Dünya Kupası finali oynamış, kaliteli bir oyuncu. Tartışılacak bir oyuncu değil. Zaten tartışılması gereken oyuncu değil performanstır. Performans düşünce her zaman tartışılırsın. Oyuncu için de, benim için de bu böyle. Pandemi sürecinde her şey, herkes için çok zor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
CHP'li isimden skandal sözler! Teröristbaşı Öcalan'a
Gündem

CHP'li isimden skandal sözler! Teröristbaşı Öcalan'a "Sayın" dedi

CNN Türk'te yayınlanan bir programa konuk olan CHP'li Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan "sayın" diye bahsedince Meh..
Fatih Karagümrük'ün yıldızı Ndao'nun ilginç hayat hikayesi
Spor

Fatih Karagümrük'ün yıldızı Ndao'nun ilginç hayat hikayesi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen ve Galatasaray maçında bir gol kaydederek galibiyette pay sahibi olan Senegalli Alass..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay