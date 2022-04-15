Sezon başında yükseldiği Süper Lig'de yaptığı transferler ve ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor'un Mario Balotelli'yi kadrosuna katması tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Kulüp başkanı Murat Sancak, yıldız golcüyle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Sezon başında dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli'yi kadrosuna katan Adana Demirspor'da ortaya konan performans, taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamış ve başkan Murat Sancak, spor kamuoyunda takdir edilmişti. Sancak, Balotelli'yle yaşadığı anıyı anlatınca sosyal medyada gündem oldu...

Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamalarla sosyal medyada kendisine geniş yer buldu. Takımın yıldız futbolcusu Mario Balotelli'yle ilgili konuşan Sancak'ın ifadeleri, dinleyenleri güldürdü.

Mario Balotelli ve sevgilisiyle birlikte sohbetini anlatan Sancak'ın sözleri şu şekilde;

Geçen akşam Mario ile sevgilisi geldiler. Döndüm sevgilisine çalıştım. 'Francesca' dedim, 'Mario'ya böyle böyle yap' dedim. Her şeyi söyledim yani. 'Bundan sonra Mario'nun alacağı bir prim senindir; onun üstüne ben bir prim daha koyacağım, iki prim alacaksın. Direkt senin hesabına yatacak.' dedim. 'Tamam başkan, sen merak etme. Top bende.' dedi.

"ŞEREFSİZİ O KADAR ÇOK SEVİYORUM Kİ..."

Şerefsizi o kadar çok seviyorum ki ertesi sabah antrenmana gittim, "Başkanım, Francesca beni uyutmadı vallahi" dedi. 'Defol git ulan' dedim. (Gülerek)"

"SEMPATİKLİĞİ YETER"

Murat Sancak'ın bu sözleri sosyal medyada hızla yayılırken, rakip takım taraftarları tarafından da takdir edildi. Bazı futbolseverler, "Süper Lig'de en sevdiğim başkan. Sempatikliği yeter" tarzı yorumlarda bulundular.