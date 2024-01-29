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Gündem Şerefsiz İsrail'den korkunç saldırı: 350 şehid!
Gündem

Şerefsiz İsrail'den korkunç saldırı: 350 şehid!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 09:47:00 -
Şerefsiz İsrail'den korkunç saldırı: 350 şehid!

Siyonist işgal rejimi sözde ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde son 2 günde düzenlediği saldırılarda 350 kişi şehid oldu, yüzlerce kişi yaralandı.

Siyonist işgal rejimi sözde ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde son 2 günde düzenlediği saldırılarda 350 kişi şehid oldu, yüzlerce kişi yaralandı.

Siyonist işgal rejimi sözde ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik katliam ve soykırımı devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, siyonist işgal rejimi sözde ordusunun, Han Yunus'ta son 48 saatte "38 katliam" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırılarda sivillere ait alanların hedef alındığı aktarıldı.

Havadan, karadan ve denizden düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 350 kişi şehid oldu, yüzlerce kişi yaralandı.
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Sağlık ve sivil savunma ekipleri, siyonist rejimin engellemeleri nedeniyle halen sokaklarda ve yollardaki onlarca cesede ulaşılamadığını belirtti.

İşgalcilere ait tankların, Han Yunus'un batısında bulunan ve yerinden edilmiş onlarca ailenin bulunduğu El Aksa Üniversitesini kuşattığı belirtildi.

Üniversitede, çocuk, kadın, yaşlı, hasta ve yaralıların barındığı aktarıldı.

Siyonist rejimin, Filistin Kızılayı'na bağlı Nasır Hastanesi ve Emel Hastanesi çevresini bombalaması da hastanelerde ciddi hasara yol açtı.

El-Emel Hastanesindeki ablukanın devam etmesi nedeniyle bazı cenazelerin hastane avlusuna defnedildiği aktarıldı. (İLKHA)

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