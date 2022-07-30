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Gündem Şereflerini parayla değiştirdiler! Yaptıkları 'pes' dedirtti
Gündem

Şereflerini parayla değiştirdiler! Yaptıkları 'pes' dedirtti

Emekçilerin rızkına göz diken iki şeref yoksunu İzmir'de enselendi. Çiğli ilçesinde, lokanta ve restoranlara farklı günlerde telefonla sipariş vererek gelen motokuryelere sahte para veren şahıslar tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 08:58:00 -
Şereflerini parayla değiştirdiler! Yaptıkları 'pes' dedirtti

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesinde 2 kişinin lokanta ve restoranlara farklı günlerde telefonla sipariş verip, gelen motokuryelere, aldıkları yemeğin ücretini sahte para ile ödediğini tespit etti. Ekipler, H.O. ve A.C.K.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda sahte 100 TL'lik banknotlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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