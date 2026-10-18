Serebral Palsili Hayrunnisa 7 yaşında yürüdü: 'Okuyup, doktor olmak istiyorum'

Aksaray'da 2 kilo 50 gram ağırlığında dünyaya gelen ve henüz 1,5 aylıkken Serebral Palsi (SP) tanısı konulan Hayrunnisa Ersoy (12), ailesinin desteğiyle fizik tedavi, spor ve geçirdiği ameliyatla 7 yaşında yürümeyi başardı. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 6'ncı sınıfa devam eden Hayrunnisa'nın hayali doktor olmak.

Şaban-Hasret Ersoy çiftinin üç çocuğunun ortancası olan Hayrunnisa, 32 haftalıkken doğdu. Prematüre olduğu için doğumdan sonra bir süre kuvözde tedavi gören küçük kıza, beyin felci olarak da bilinen SP tanısı 1,5 aylıkken kondu. Yürümeye başladıktan sonra ilkokula adım atan Hayrunnisa, okula her gün annesinin yardımıyla gelip gidiyor.

Hayrunnisa, hedefini şu sözlerle anlattı: "Okulumu ve okumayı çok seviyorum. Hastalığımdan dolayı okulumu asla yarıda bırakmayı düşünmüyorum. Okuyup, doktor olmak istiyorum."

'6 yaşına kadar kucağımızda taşıyorduk'

Anne Hasret Ersoy, kızının gelişimini şöyle anlattı: "Kızımın da gayretiyle, şu ana kadar gelişiminde çok ilerledik. 6 yaşına kadar kucağımızda taşıyorduk. Bu durum diğer annelerimize de örnek olur. 'Engelli çocuğum var' diye kenara çekilmesinler. Anneler ne kadar pes etmezlerse, çocuklar için daha iyi olur."

Kızını hiçbir şeyden mahrum bırakmadıklarını söyleyen Ersoy, okula getirip götürmenin yanında fizik tedavi ile spora da kendisinin götürdüğünü belirtti. Öğretmeninin, kızının derslerinin iyi olduğunu söylediğini aktaran anne Ersoy, "Doktor olmak istiyor. İnşallah ilerleyen süreçte de olur. Aile olarak doktor olmasını ve başarmasını isteriz" diye konuştu.

'Bir de bize engelli lavabosu açtı'

Okulda da kızı için kolaylıklar sağlandığını anlatan Hasret Ersoy, Okul Müdürü Menderes Ceylan'ın sınıfın giriş katta ve lavabonun karşısında olması için yardımcı olduğunu, ayrıca kendileri için engelli lavabosu açtığını söyledi.

Öğretmenlerin de çok iyi olduğunu dile getiren Ersoy, "Kızım, okul çıkışında kalabalık arasında yürümekte güçlük çekmesin diye, zilden kısa bir süre önce sınıftan çıkmasına izin veriyorlar. Ben de hepsine minnettarım" dedi.