Serebral Palsi hastası çocuklar pedal çevirdi

Üsküdar'da Serebral Palsi hatalığına farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. '6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü' adına Üsküdar Sahilinde Serebral Palsili çocuklar için bisiklet yarışı düzenlendi. 100’e yakın serebral palsili çocuk yarışta pedal çevirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de etkinliğe katılarak serebral palsi hastası çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Üsküdar Belediyesi ve SEPARİNDER (Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim, Teknoloji, Araştırma, Geliştirme, Rehabilitasyon, İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği) tarafından 6 Ekim Dünya Serebral Palsi gününe özel Üsküdar Sahilde Serebral Palsili çocukların katılımı ile bisiklet yarışı düzenlendi. Bisiklet yarışında 100’e yakın serebral palsili çocuk pedal çevirdi. Üsküdar Sahilde yapılan etkinlikte serebral palsi hastası çocuklar 200 metrede pedal çevirerek yarıştı. Etkinliğe Üsküdarlılar ve il dışından katılım sağlayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen etkinliğe katılım gösteren aile ve çocuklarla sohbet ettikten sonra bisiklet yarışına katıldı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. Yarış sonrası Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bisiklet yarışında dereceye giren çocuklara madalya takdim etti.