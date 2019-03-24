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Serdivan kendi enerjisini üretecek

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yeni projelerinin kapsamında yaptığı açıklamada Serdivan’da enerji üretileceğini açıkladı.

24 Mart 2019 Pazar 13:52
Serdivan kendi enerjisini üretecek

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yeni projelerinin kapsamında yaptığı açıklamada Serdivan’da enerji üretileceğini açıkladı.


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yeni dönem projeleri arasında yer alan Temiz Enerji ve Sıfır Atık Projeleri’nin detaylarını paylaştı. Serdivan Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik noktasında da önemli projeler hayata geçirdiklerini ve bu hizmetlere enerji üretimi alanında yapmayı planladıkları Temiz Enerji Projesi’yle farklı bir boyut kazandırmak istediklerini belirten Başkan Alemdar, “Çevre dostu belediyecilikte örnek hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Belediyemizin kendi tüketim enerjisinin karşılanmasında ve kent içi aydınlatmaya destek olma anlamında yeni bir projeyi daha Serdivanımıza kazandırmayı planlıyoruz. Temiz Enerji olarak nitelendirdiğimiz projemizle; güneş enerjisini kullanarak, 1 Megawatt’lık elektirik enerjisi üreteceğiz. Böylece ilçe olarak tüketmiş olduğumuz enerjinin bir kısmını kendimiz karşılamış olacağız” dedi.



"Ekonomiye Katkı


Temiz Enerji Projesi’yle; çevre kirliliğinin önüne geçilmesinin yanı sıra yapılacak olan tasarrufla da ülke ekonomisine katkı sağlanacağını ifade eden Alemdar, “Bizim hizmet anlayışımızın önemli bir noktası da; teknolojik gelişimleri takip ederek, bu yeniliklerin ilçemize entegre edilmesi için girişimlerde bulunmak. Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları yönünden zengin bir coğrafyaya sahip. İnşallah bu zenginliğimizi enerji üretiminde kullanarak hemşehrilerimizi yeni bir hizmetle daha buluşturacağız” diye konuştu.



"Sıfır atık"


Yeni dönemde Serdivan’da geri dönüşüm seferberliği ilan edileceğini ve bu kapsamda “Sıfır Atık Projesi’ni” hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, “Yarınlarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir Serdivan bırakmak için çevre yatırımlarımıza ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu kapsamda ilk olarak, bütün resmi dairelerimizde başlatmayı düşündüğümüz uygulamayla; geri dönüştürülebilir atıkların tekrar kullanıma kazandırılması için bir eylem planı hazırladık. Bu planlama çerçevesinde; hem çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz, hem de geri dönüşüme kazandırılabilir atıkların kontrolünü sağlamış olacağız” dedi.



"Geri dönüşüme destek"


Serdivan’ın her geçen gün büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çeken Alemdar, “Tüketim sonucu oluşan plastik, cam, metal, kağıt ve karton gibi ambalaj atıklarının ayrı olarak biriktirilmesi için Serdivan genelindeki farklı noktalara kuracağımız geri dönüşüm sistemiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da üzerinde hassasiyetle durduğu “Sıfır Atık Projesi’ne Serdivan olarak destek olacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:52
  1. doğa

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