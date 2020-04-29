Serdivan Belediyesi sosyal yardımları vatandaşlara ulaştırıyor

Serdivan Belediyesi ekipleri vatandaşlara sosyal yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Serdivan Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra ramazan ayı ile birlikte gıda kolisi başta olmak üzere sosyal yardımların vatandaşlara ulaştırılmasına da hız verdi. İhtiyaç sahibi ailelere belediye aracılığı ile düzenli olarak erzak yardımında bulunulduğu ifade edilirken, diğer yandan çağrı merkezi ve WhatsApp iletişim hattına gelen taleplerin de değerlendirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Belediye olarak erzak konusunda bugüne kadar toplam 7 bin 158 aileye yardımda bulunulduğunu belirterek, aynı zamanda sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde vatandaşlardan gelen bebek bezi, süt ve mama başta olmak üzere tüm taleplere de cevap verildiğini ve ihtiyaçların giderildiğini söyledi. Alemdar bu süreçte yardım da bulunmak isteyen hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini de buluşturduklarını ve köprü olduklarını dile getirirken, Serdivan’da yardımlaşma noktasında güzel bir birliktelik ve sinerjinin oluştuğunu, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının bir telefonla en hızlı şekilde yerine getirildiğini belirtti.

Başkan Yusuf Alemdar, geçtiğimiz günlerde ASKON Sakarya Şubesi’nin Serdivan Belediyesi aracılığı ile yaptığı yardımlaşmanın bu birlikteliğe ve dayanışmaya güzel bir örnek teşkil ettiğini ifade ederek, ASKON Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.